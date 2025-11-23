Habertürk
        Bursa Haberleri

        Anadolu Ateşi Bursa'da sanatseverlerle buluştu

        Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Bursa'da sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 01:09 Güncelleme: 23.11.2025 - 01:09
        Anadolu Ateşi Bursa'da sanatseverlerle buluştu
        Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Bursa'da sahne aldı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteriye vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Gösteri topluluğunun seyirciye alkışlar eşliğinde tempo tutturması salonda coşkuyu artırdı.

        Anadolu'ya özgü yöresel dansları modern müzikler ve dans figürleriyle harmanlayarak görsel bir şölen yaşatan topluluk seyircilerden tam not aldı.

        Gecenin sonunda sırayla sahneye çıkarak Bursalı sanatseverleri selamlayan topluluk uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

