Bursa'da Stratejik Satınalma Derneği üyelerince fidan dikildi

Başkan Yardımcısı Ahmet Demir de toprağa dokunan fidanların geleceğe umut olduğunu belirterek "Bir bilet, bir fidan' mottosuyla gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet konseri geliriyle bütçesini oluşturduğumuz hatıra ormanı, bugün Bursa Mudanya Altıntaş'ta hayat buldu" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.