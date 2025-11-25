Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da belediye otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Bursa'da belediye otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 09:47 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da belediye otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da belediye otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

        Siteler-Çekirge seferini yapan Büyükşehir Belediyesi otobüsünde seyir halindeyken bir yolcu fenalaştı.

        Otobüs içi kameralar ve diğer yolcuların uyarılarıyla kişinin rahatsızlandığını fark eden otobüs şoförü Abrurrahman Al, zaman kaybetmeden rahatsızlanan kişiyi hastaneye götürdü.

        Sürücünün rahatsızlanan kişiyi hastaneye ulaştırdığı anlar, otobüs içindeki kameralarca kaydedildi.

        Al, AA muhabirine, yaklaşık 1 yıldır belediyede otobüs şoförlüğü yaptığını söyledi.

        Araç içi kameralardan ve diğer yolcuların konuşmasından bir kişinin fenalaştığını fark ettiğini aktaran Al, şöyle konuştu:

        "Yolcunun ağzından köpük geliyordu. İnisiyatif kullanarak durakları atladım ve hastayı doğrudan hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Seyir halinde aracın ikaz lambalarını açıp biraz da hız limitini aştım. Öncelik insan sağlığı olduğu için biraz daha seri davrandım ve onu hastaneye yetiştirdim. Diğer yolcular da 'İyi yaptın.' diyerek tebrik etti. İster istemez insan etkileniyor ama vicdan meselesi olduğu için soğukkanlı davrandım, o an hastaneye nasıl yetiştiririm diye düşündüm."

        Hastaneye kaldırılan yolcunun kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var!
        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var!
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?

        Benzer Haberler

        Mehmet Çevik'ten Öğretmenler Günü'nde 600 öğretmene unutulmaz konser
        Mehmet Çevik'ten Öğretmenler Günü'nde 600 öğretmene unutulmaz konser
        Bursa'da bir okulda profiterol yiyen 8 öğrenci fenalaştı: Tarihi geçmiş baş...
        Bursa'da bir okulda profiterol yiyen 8 öğrenci fenalaştı: Tarihi geçmiş baş...
        Bursa'da şüpheli yangın kabusu büyüyor: Aynı apartmanda 6. yangın
        Bursa'da şüpheli yangın kabusu büyüyor: Aynı apartmanda 6. yangın
        Şehit Serdar Uslu'nun öğretmen babasına anlamlı ziyaret
        Şehit Serdar Uslu'nun öğretmen babasına anlamlı ziyaret
        Gemlik'te zeytinlikte bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı
        Gemlik'te zeytinlikte bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı
        Zeytinlikte sırtından bıçaklandı
        Zeytinlikte sırtından bıçaklandı