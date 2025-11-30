OİB'den mobilite projelerine 3,4 milyon lira ödül

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğince (OİB), İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen Big Bang Startup Challenge'da beş projeye toplam 3 milyon 400 bin lira nakdi ödül verildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, OİB, mobilite ve otomotiv sektörünün geleceğine yön verecek teknolojik girişimlere destek vermeye devam ediyor.

Türkiye ihracatının sürdürülebilir artışına ve otomotiv sektörünün ihracat liderliğini devam ettirmesine odaklanan OİB, özellikle yazılım tanımlı araçlar, elektrikli ve otonom araçlar, siber güvenlik ve üretim süreçlerini optimize eden sensör teknolojileri gibi alanlarda dijital dönüşüm ihtiyacına yanıt veren projelere ödül dağıtıyor.

OİB, bu kapsamda İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen Big Bang Startup Challenge'da beş projeye toplam 3 milyon 400 bin lira nakdi ödül verdi.

Big Bang Startup Challenge'da ödülleri OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksel Öztürk, OİB Yönetim Kurulu Üyeleri Onur Sarıkaya, OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova ile OİB Denetim Kurulu Üyesi ve Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGTY) Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu birlikte açıklayarak takdim etti.

OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, programda yaptığı konuşmada, otomotiv sektörünün Türkiye'nin ihracat şampiyonu olduğunu hatırlattı.

Dünya otomotiv endüstrisinde yaşanan değişimin öncüsü ve dönüşüme yön vermek zorunda olduklarını ifade eden Burhanoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin lokomotif sektörü olarak sorumluluğumuz ağır. Otomotiv dünyası mobiliteye dönüşürken bundan uzak kalamayız, aktif rol oynamak ve uyum sağlamak zorundayız. Bunun yolu da belli. Yeni fikirlere, yeni çözümlere, gençlere yatırım yapmak. Sanayiciler olarak ulaşamadığımız yenilik kapılarını, işte bu genç beyinlerle açmalıyız. Bugünkü başarımızı gelecek nesillere taşımak istiyorsak üretim kabiliyetimizin yanına yazılım, elektronik, sensörler, yapay zeka kabiliyetlerini eklemeliyiz. Otomobilin dışında mobilite dünyasının içinde yeni iş alanları açmalıyız."

Birlik olarak gençlerin fikirlerini ve projelerini çok önemsediklerini belirten Burhanoğlu, desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi.