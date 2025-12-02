Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde, ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 23:15 Güncelleme: 02.12.2025 - 23:15
        Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı
        Bursa'nın Gürsu ilçesinde, ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı.

        İpekyolu Mahallesi'nde ormanlık alanda Selami Uludağ'ın (58) mahsur kaldığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Selami Uludağ, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin ortak çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak sağlık ekibine teslim edildi.

        Sağ ayağında kırık olduğu tespit edilen Uludağ, sağlık ekibince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

        Uludağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

