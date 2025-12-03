Habertürk
        Bursa'da yük asansörüne sıkışan market çalışanı ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, araç arkasındaki yük asansöründe sıkışan market çalışanı ağır yaralandı.

        Giriş: 03.12.2025 - 23:25 Güncelleme: 03.12.2025 - 23:25
        Bursa'da yük asansörüne sıkışan market çalışanı ağır yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, araç arkasındaki yük asansöründe sıkışan market çalışanı ağır yaralandı.

        İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir markette çalışan Yeter B. (21), araç arkasındaki yük asansörünü (LİFT) kullanarak araçtan malzeme indirdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle asansöre sıkıştı.

        ​İş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine Yeter B, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yeter B, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

