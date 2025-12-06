Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 01:13 Güncelleme: 06.12.2025 - 01:13
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Siteler Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde E.S.V (19) idaresindeki 11 SF 414 plakalı otomobil ile Ş.P. (22) yönetimindeki 19 BF 405 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 sürücü, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

