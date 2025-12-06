Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Siteler Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde E.S.V (19) idaresindeki 11 SF 414 plakalı otomobil ile Ş.P. (22) yönetimindeki 19 BF 405 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 sürücü, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
