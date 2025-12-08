Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Erasmus+ Programı'na katılan yabancı öğretmenler Mudanya'da ilkokulu ziyaret etti

        Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Mütareke İlkokulu, Erasmus+ Programı kapsamında İtalya'dan gelen öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen "çevre ve sürdürülebilirlik" temalı ortak derslere ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 13:46 Güncelleme: 08.12.2025 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erasmus+ Programı'na katılan yabancı öğretmenler Mudanya'da ilkokulu ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Mütareke İlkokulu, Erasmus+ Programı kapsamında İtalya'dan gelen öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen "çevre ve sürdürülebilirlik" temalı ortak derslere ev sahipliği yaptı.

        İtalya'daki Istituto Comperensivo IC Malfer İlkokulu'ndan gelen 4 öğretmen, program çerçevesindeki işbaşı gözlem faaliyeti kapsamında Mütareke İlkokulu'nda misafir oldu.

        Ziyarette sınıflardaki geri dönüşüm, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam konularında yürütülen çalışmalar gözlemlendi, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan model, materyal ve oyunlara katılım sağlandı. Öğrenciler, ürettikleri çalışmaları İtalya'daki akranlarına hediye olarak gönderdi.

        Faaliyetin son gününde okul müdürü Hayrettin Minare eşliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ve şube müdürleri sınıf içi etkinliklere katıldı.

        Topal, bu tür projelerin dil becerileri, kültürlerarası etkileşim ile akademik ve kişisel gelişime katkı sağladığını belirterek, ev sahibi okula ve misafir öğretmenler Maria Dall Agnola, Francesca Pezzin, Federica Ritacca ve Dina Lorenzi'ye teşekkür etti.

        İngilizce Öğretmeni Yeliz Mehmetoğlu Kılınç rehberliğinde gerçekleştirilen soru cevap sohbetinde memnuniyet duyduklarını belirten İtalyan öğretmenler, yönetim ve öğrencilere teşekkür etti.

        Program kapsamında Mudanya, Trilye, İznik ve Gölyazı'ya da gezi düzenlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Binlerce yıllık tarihi yolculuk başlıyor
        Binlerce yıllık tarihi yolculuk başlıyor
        Uludağ'da kar kalınlığı 18 santimetreye ulaştı
        Uludağ'da kar kalınlığı 18 santimetreye ulaştı
        Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser
        Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser
        Girişimci kadınlar, siber şiddete 'dur' dedi
        Girişimci kadınlar, siber şiddete 'dur' dedi
        Süper Enduro sezonu İznik'te tamamlandı
        Süper Enduro sezonu İznik'te tamamlandı
        Kuraklık arpa ekimini artırdı
        Kuraklık arpa ekimini artırdı