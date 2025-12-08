Bursa'da depoda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir depoda çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir depoda çıkan yangın söndürüldü.
Kırsal Deydinler Mahallesi'ndeki bir binaya ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası depoda hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.