Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden özel eğitim okulundaki iddialara ilişkin açıklama:

        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, özel eğitim okulundaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 19:10 Güncelleme: 08.12.2025 - 19:10
        Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, özel eğitim okulundaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

        Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Osmangazi ilçesi BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu hakkında basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Basına yansıyan görüntülerin öğrencinin güvenliği amacıyla velisi tarafından geliştirilen tedbir amaçlı uygulama olduğu anlaşılmakla birlikte söz konusu iddialarla ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır."

