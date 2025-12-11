Habertürk
Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 19:05 Güncelleme: 11.12.2025 - 19:05
        Bursa'da trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Murat Y. (48) idaresindeki 16 BGS 083 plakalı motosiklet, Mahmudiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Belgüzar Ö'ye (57) çarptı.

        Kazada, sürücü ile Belgüzar Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Belgüzar Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

