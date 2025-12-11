Bursa'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Burhaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi'nde Y.G. (16) idaresindeki 16 BDK 135 plakalı motosiklet ile E.F. (26) yönetimindeki 16 BSM 896 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpanın şiddetiyle sürücüler ve yolcular S.F. (52) ile H.B. (16) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
