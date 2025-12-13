Habertürk
        Bursa Haberleri

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 17:27 Güncelleme: 13.12.2025 - 17:27
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:TOFAŞ

        Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Halil Erkoç

        TOFAŞ: Perez 3, Yiğitcan Saybir 13, Whaley 13, Besson 16, Furkan Korkmaz 7, Özgür Cengiz 9, Efe Evan Postel, Tolga Geçim 4, Lewis 11, Emirhan Serbest 2, Thomasson 2

        Glint Manisa Basket: Smith 6, Yiğit Onan 6, Mintz 13, Johnson 9, Pereira 9, Yağız Aksu, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Buğra Çal, Zemaitis 10, Mobley 5, Altan Çamoğlu 2

        1. Periyot: 14-21

        Devre: 30-33

        3. Periyot: 59-41

        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

