        Bursa Haberleri

        Bursa'da arama kurtarma ekiplerine yönelik maraton düzenlendi

        AFAD Bursa İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Afet Psikolojisi Platformu Derneği (APPD) işbirliğiyle, Afet Psikolojisi Saha Uygulayıcıları İçin Kapasite Güçlendirme Projesi kapsamında maraton düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 11:58 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:58
        Bursa'da arama kurtarma ekiplerine yönelik maraton düzenlendi
        Toplam 3 gün süren maratonun ilk 2 günü, katılımcı ekiplere uzmanlar tarafından teorik eğitimler verildi.

        Teorik eğitimlerin ardından düzenlenen Psikososyal Destek Tatbikatı'nda, psikolojik ilk yardım, psikolojik triyaj ve travma yönetimi konularında ekiplerin yetkinliği artırıldı.

        Programa, Çelebi AKE (ÇAK), Gürsu Belediyesi AKE (GÜRAK), ANDA Arama Kurtarma, BAM (Bursa Acil Müdahale), BAKUT, Mudanya Belediyesi AKE (MAK), Tofaş AKE (TAKUT), Hayrat Arama Kurtarma, İBAG, MEB AKUB, ANASAR, MAG AME, AKUT, Yıldırım Belediyesi AKE, BUSKİ, Coşkunöz AKE, Çimtaş Boru, Osmangazi Belediyesi, KUMDAK ve MAGDER ekipleri katıldı.

        Maraton sonunda konuşma yapan AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan, bir paradigma değişikliğine şahit olduklarını söyledi.

        Afetlerde psikososyal destekle ilgili bir akreditasyon sisteminin bir nevi başlangıç provasının yapıldığını belirten Buldan, şöyle konuştu:

        "İki gündür hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle benim bugüne kadar gördüğüm çok farklı bir ortam yaşadık. Afetin o bilmediğimiz şok boyutunu yaşamış olduk. Bu konuda özellikle Afet Psikolojisi Platformu Derneği Başkanı ve üyelerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu şekilde konu bazlı tematik bazlı tatbikatlarımızı devam ettireceğiz diye düşünüyorum."

