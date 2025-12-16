GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaralılardan özel hastaneye kaldırılan B.K, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ö.Y'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.S, tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu B.K. ve eğlence mekanının önünde duran Ö.Y. yaralandı.

Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde B.K. ile M.S. arasında bir eğlence mekanının çıkışında tartışma yaşandı.

