BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 8 seferi ile 1 Ocak'taki 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 8 seferi ile 1 Ocak'taki 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ile 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Ayrıca 1 Ocak'ta yapılması planlanan saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferlerinin de aynı gerekçeyle iptal edildiği duyuruldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.