        Bursa otomobil üretiminde ve ihracatında Türkiye'nin lokomotifi oldu

        CEM ŞAN - OYAK Renault ve TOFAŞ'ın fabrikalarının bulunduğu Bursa'da geçen yıl günlük 1276 adet otomobil üretildi, bunların ortalama 767'si ihraç edildi.

        Bursa otomobil üretiminde ve ihracatında Türkiye'nin lokomotifi oldu
        AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 2025 yılında 872 bin 538'i otomobil olmak üzere traktör dahil 1 milyon 445 bin 921 araç üretildi.

        Otomobillerde adet bazında en fazla üretim 387 bin 113 ile Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault tarafından gerçekleştirildi. OYAK Renault'un toplam otomobil üretimindeki payı yüzde 44,4 olarak kayıtlara geçti.

        Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota ise 2025'te 209 bin 664 adet otomobil imal ederek ikinci sırada yer aldı.

        Kocaeli'de bulunan Hyundai Motor Türkiye 197 bin adet otomobil üretimiyle üçüncü, Bursa'da kurulu TOFAŞ da 78 bin 761 adet otomobil üretimiyle dördüncü sırada yer buldu.

        Bursa'da 2025'te üretilen otomobil sayısı 465 bin 874 oldu. Türkiye geneli otomobil üretiminin yüzde 53,4'ü Bursa'da gerçekleştirildi.

        - Bursa'daki üretimin yaklaşık yüzde 60'ı ihraç edildi

        Otomobil üretiminde birinci olan OYAK Renault, ihracatta da 270 bin 325 adetle ilk sırada bulunuyor.

        Geçen yıl otomobil ihracatında Toyota 163 bin 303 adetle ikinci, Hyundai Motor Türkiye 156 bin 500 adetle üçüncü, TOFAŞ ise 9 bin 559 adetle dördüncü sırada yer aldı.

        Türkiye'nin geçen yılki otomobil dış satımına 279 bin 884 adetle ciddi katkı sağlayan Bursa'dan OYAK Renault ve TOFAŞ'ın yaptığı ihracat, Türkiye'nin toplam otomobil ihracatının yüzde 46,7'sini oluşturdu.

        Bursa'da 2025'te üretilen 465 bin 874 otomobilin yaklaşık yüzde 60'ı yurt dışına gönderildi.

        Kentte günlük olarak banttan indirilen araç sayısı 1276, günlük dış satım sayısı ise ortalama 767 oldu.

