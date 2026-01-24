Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı İstanbul'da bazanın altında yakalandı

        Bursa'da 3 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, İstanbul'da bazanın altında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 17:15 Güncelleme: 24.01.2026 - 17:15
        Bursa'nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde farklı tarihlerde 3 ikamette hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Yapılan incelemelerde, ikametlere ait çelik kapıların kart veya sert plastik malzeme kullanılarak açıldığı ve olayın şüphelisinin 107 suç kaydı bulunan D.A. olduğu belirlendi.

        D.A'nın İstanbul'un Başakşehir ilçesinde olduğunun tespit edilmesinin ardından Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerince koordineli olarak 2 farklı adrese baskın yapıldı.

        Bir evdeki aramalarda D.A, bazanın altında saklanırken yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen D.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

