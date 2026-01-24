Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı İstanbul'da bazanın altında yakalandı

Bursa'da 3 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, İstanbul'da bazanın altında yakalandı.



Bursa'nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde farklı tarihlerde 3 ikamette hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.



Yapılan incelemelerde, ikametlere ait çelik kapıların kart veya sert plastik malzeme kullanılarak açıldığı ve olayın şüphelisinin 107 suç kaydı bulunan D.A. olduğu belirlendi.



D.A'nın İstanbul'un Başakşehir ilçesinde olduğunun tespit edilmesinin ardından Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerince koordineli olarak 2 farklı adrese baskın yapıldı.



Bir evdeki aramalarda D.A, bazanın altında saklanırken yakalandı.



Adliyeye sevk edilen D.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

