Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Polat Parlak
TOFAŞ: Perez 12, Yiğitcan Saybir 10, Tolga Geçim 2, Blazevic 8, Besson 2, Floyd 7, Özgür Cengiz 9, Whaley 6, Efe Evan Postel, Kidd 7, Lewis 7, Furkan Korkmaz 8
Galatasaray MCT Technic: Cummings 12, Rıdvan Öncel 13, Palmer 18, Gillespie 9, White 12, Mccollum 10, Tibet Görener, Can Korkmaz 15, Meeks 1, Muhsin Yaşar 1
1. Periyot: 16-31
Devre: 30-51
3. Periyot: 57-74
5 faullue çıkan: 38.27 Gillespie (Galatasaray MCT Technic)
BURSA
