        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 22:32 Güncelleme: 24.01.2026 - 22:32
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Polat Parlak

        TOFAŞ: Perez 12, Yiğitcan Saybir 10, Tolga Geçim 2, Blazevic 8, Besson 2, Floyd 7, Özgür Cengiz 9, Whaley 6, Efe Evan Postel, Kidd 7, Lewis 7, Furkan Korkmaz 8

        Galatasaray MCT Technic: Cummings 12, Rıdvan Öncel 13, Palmer 18, Gillespie 9, White 12, Mccollum 10, Tibet Görener, Can Korkmaz 15, Meeks 1, Muhsin Yaşar 1

        1. Periyot: 16-31

        Devre: 30-51

        3. Periyot: 57-74

        5 faullue çıkan: 38.27 Gillespie (Galatasaray MCT Technic)




        BURSA

