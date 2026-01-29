Bursa'da devrilen tırın sürücüsü öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Emrah A. (29) yönetimindeki 16 AUC 722 plakalı talaş yüklü tır, Hamzabey OSB bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Devrilen tır, ekiplerin incelemesinin ardından bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

