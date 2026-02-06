Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, depremin yıldönümünde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 09:47 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:47
        
        

        Osmangazi Belediyesince düzenlenen anma etkinliğine deprem bölgesine Bursa'dan giden arama kurtarma ekipleri de katıldı.

        Saat 04.17'de ekipler araçlarının sirenlerini çalıştırdı, ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu.

        Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Mutlu Esendemir, konuşmasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Deprem ve afetlere yönelik tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Esendemir, "Nüfusumuzun yüzde 44'ünü bir anda bir çatı altında toplayacak bir barınma alanına sahibiz. Standardı ortalama yüzde 22'ymiş, ben konunun uzmanı değilim ama bu da vatandaşlarımıza bir nebze olsun güven vermeli. Bunlar yeterli değil, daha fazlasını yapacağız, yapmak zorundayız. Bu sorumluluğumuzu yerine getireceğimizden herkes emin olsun." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından katılımcılar deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyeti yürütmüş ekiplerin stantlarını gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

