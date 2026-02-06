Bursa'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bursa'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak sorguladı. Yapılan incelemede zanlının, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. olduğu belirlendi. Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

