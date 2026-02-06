Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bursa'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:09 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:09
        Bursa'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak sorguladı.

        Yapılan incelemede zanlının, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. olduğu belirlendi.

        Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

