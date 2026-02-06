Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da nefes borusuna yiyecek takılan kişiyi, komiser Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir lokantada nefes borusuna yiyecek takılan kişi, iş yerinde bulunan komiserin Heimlich manevrası uygulaması sayesinde kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:55 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:55
        
        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir lokantada nefes borusuna yiyecek takılan kişi, iş yerinde bulunan komiserin Heimlich manevrası uygulaması sayesinde kurtarıldı.

        Lokantada yemek yiyen C.G, nefes borusuna yiyecek takılınca fenalaştı.

        Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli komiser Eren Güner, C.G'nin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti.

        Güner, Heimlich manevrası uyguladığı C.G'nin boğazından yiyeceğin çıkmasını sağladı.

        Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

