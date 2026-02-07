Bursa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Bursa-Ankara kara yolunda seyreden A.G.T. (21) yönetimindeki 01 ATF 682 plakalı otomobil, Mezitler mevkisindeki virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Takla atıp ters bir şekilde duran araçtaki sürücü, yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.