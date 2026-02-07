Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:11 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:15
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Bursa-Ankara kara yolunda seyreden A.G.T. (21) yönetimindeki 01 ATF 682 plakalı otomobil, Mezitler mevkisindeki virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Takla atıp ters bir şekilde duran araçtaki sürücü, yaralandı.

        Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

