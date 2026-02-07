Bursa'da evde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İznik ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Bursa'nın İznik ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Ömerli Mahallesi'nde bir ikametin bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.