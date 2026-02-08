Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Ömrünün yarısını karartan kumar bağımlılığından Yeşilay sayesinde kurtuldu

        SALİHA NUR KÖKSAL - Henüz çocuk yaşta kumarla tanışan E.K, 15 yılını mahveden bağımlılıktan Bursa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) gördüğü tedaviyle kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 11:04 Güncelleme: 08.02.2026 - 11:04
        SALİHA NUR KÖKSAL - Henüz çocuk yaşta kumarla tanışan E.K, 15 yılını mahveden bağımlılıktan Bursa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) gördüğü tedaviyle kurtuldu.

        Niğde'de doğan, daha sonra İstanbul ve Bursa'da büyüyen 31 yaşındaki E.K, çocuk yaşlarda arkadaş çevresinde merak sonucu kumar oynamaya başladı.

        Daha sonra da sanal kumar bağımlığı batağına düşen E.K, zamanla çektiği kredilerle borç batağına saplandı.

        Bu yüzden eşiyle boşanma aşamasına gelen E.K, çare arayışına girdiği dönemde internetten araştırma yaparken sosyal medya sitelerinde kumar bağımlılığıyla mücadele adına oluşturulan bir sohbet kanalına girdi.

        Bu kanaldaki kişilerin tavsiyesiyle Yeşilay ile tanışan E.K, Bursa YEDAM'da gördüğü tedavi sonrası 7 aydır bağımlılıktan uzak bir hayat sürmenin mutluluğunu yaşıyor.

        - "Bu bağımlılığın hiç parayla, finansal durumla alakası yok"

        Gıda sektöründe çalışan E.K, AA muhabirine, kumara ilk başladığı dönemde bunu yalnızca bir eğlence olarak gördüğünü ancak zaman geçtikçe bağımlı olduğunu fark ettiğini söyledi.

        Zaman geçtikte iradesinin devre dışı kaldığını belirten E.K, "5,5 yıl önce evlendim. Evlenmeden hemen önce tekrar ciddi anlamda borçlara girdim. Evlenme durumu da araya girince bu sefer iyice ipin ucunu kaçırdım. Eşim bunu biliyordu. Ben ilk başta söyledim ama o da bunun tamamen bir irade eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyordu." dedi.

        E.K, çare arayışına girdiği dönemde birçok hastaneye gittiğini dile getirerek, "Gitmediğim özel hastane kalmadı, psikiyatristlere gittim. Bunu eve çok yansıttım. Yani eşimle boşanma durumlarına geldim. Evle, çocuğumla ilgilenmiyordum. Tamamen aileden kopmuştum ben, aklım fikrim hep oyun oynamaktaydı." diye konuştu.

        Oynamamak için kendisine söz vermesine rağmen defelarca aynı hataya düştüğünü vurgulayan E.K, "Kazandığım parayı bitirdim. Bitirdiğim gün tekrar hesaplarımdan para çekip yükledim. Evimi sattım. Bu bağımlılığın hiç parayla, finansal durumla alakası yok." ifadesini kullandı.

        Bunun bir bağımlılık, hastalık olduğunu vurgulayan E.K, YEDAM'a başvurduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada bu kadar güzel ilgileneceklerini açıkçası hiç beklemiyordum. İlk başlarda her hafta geliyordum. Şimdi iki haftada bir, ayda bir geliyorum. YEDAM'a kumar illetine bulaşan herkesin başvurmasını tavsiye ederim çünkü destek şart bağımlılıkta." dedi.

        Bağımlılıkta psikolojik terapi ve aile desteğinin önemli olduğuna değinen E.K, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İlk bir ay bırakınca insanda heyecan oluyor, mutluluk oluyor ama sonrasında da bu terapiler çok önemli. Bu terapilere gidilmediği sürece bundan uzaklaşılması çok zor. 7 ay benim için kısa bir süre değil çünkü benim en uzun kumardan uzak kaldığım süreç, bu süreç. Kumarı bırakmak isteyen birinin önce dürüst olması gerekiyor çünkü durumları idare edebilmek için sürekli yalan söylenebiliyor. Bunda ayıp bir şey yok, bu bir hastalık. Bu, iradeyle alakası olan bir şey değil. Yani her insan bağımlı olabilir. Her insan hasta olabilir. Bu kronik bir beyin hastalığı. O yüzden ailelerine söylemeleri lazım. Yalanı hayatlarından çıkartacaklar. Borçlar bir şekilde kapanıyor. Dürüst olunursa eğer aileye söyleyip işte psikolojik destek alırlarsa kumardan uzaklaşabilirler, bırakabilirler."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

