Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu. Gemlik Körfezi açıklarında su yüzeyinde hareketsiz halde bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalgıç Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) özel timi cesedi denizden çıkardı. Karaya çıkarılan ceset, daha sonra Gemlik İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Savcının incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

