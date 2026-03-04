Canlı
Habertürk
Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa Devlet Tiyatrosu "Bencil Dev" oyununun prömiyerini gerçekleştirdi

        Bursa Devlet Tiyatrosu, Oscar Wilde'ın öyküsünden sahneye uyarlanan "Bencil Dev" oyununun prömiyerini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahnelenen, kalbi kırılmış bir devin çocukların sevgisiyle yeniden yeşeren dünyasını anlatan oyun, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

        Müzik, dans ve masalla örülü büyülü bir yolculuk sunan oyun, Arzu Bozkurt'un çevirisiyle sahneye taşındı, uyarlaması Dilek Bozkurt ve Ersin Ayhan tarafından yapıldı.

        Yönetmenliğini Ersin Ayhan'ın üstlendiği oyunun dekor tasarımı Gözde Yavuz, kostüm tasarımı Kamile Dilek Tuğcu, ışık tasarımı Eser Dursun, müziği Gürkan Çakıcı, koreografisi Fatma Asena Çelik, kuklaları İlhan Ateş imzası taşıyor.

        Çocuk izleyiciler için oyunun pedagojik danışmanlığını, Betül Karaca üstlenirken, yönetmen yardımcılığını Serap Uluyol Karanfilci yürütüyor.

        Sevginin dönüştürücü gücünü sahne diline yansıtan oyun, 8 ve 10 Mart'ta saat 14.00'te de izleyiciyle buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

