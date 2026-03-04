Bursa Devlet Tiyatrosu "Bencil Dev" oyununun prömiyerini gerçekleştirdi

Bursa Devlet Tiyatrosu, Oscar Wilde'ın öyküsünden sahneye uyarlanan "Bencil Dev" oyununun prömiyerini gerçekleştirdi.



Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahnelenen, kalbi kırılmış bir devin çocukların sevgisiyle yeniden yeşeren dünyasını anlatan oyun, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.



Müzik, dans ve masalla örülü büyülü bir yolculuk sunan oyun, Arzu Bozkurt'un çevirisiyle sahneye taşındı, uyarlaması Dilek Bozkurt ve Ersin Ayhan tarafından yapıldı.



Yönetmenliğini Ersin Ayhan'ın üstlendiği oyunun dekor tasarımı Gözde Yavuz, kostüm tasarımı Kamile Dilek Tuğcu, ışık tasarımı Eser Dursun, müziği Gürkan Çakıcı, koreografisi Fatma Asena Çelik, kuklaları İlhan Ateş imzası taşıyor.



Çocuk izleyiciler için oyunun pedagojik danışmanlığını, Betül Karaca üstlenirken, yönetmen yardımcılığını Serap Uluyol Karanfilci yürütüyor.



Sevginin dönüştürücü gücünü sahne diline yansıtan oyun, 8 ve 10 Mart'ta saat 14.00'te de izleyiciyle buluşacak.

