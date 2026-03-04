Canlı
        Bursa'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Giriş: 04.03.2026 - 12:49
        Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki bir adreste kaçak sigara imalatı yapıldığı bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi.

        Aramalarda, 460 kilo 700 gram tütün, 60 bin 720 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 250 bin boş makaron ve 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan U.T.T. ve B.M. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

