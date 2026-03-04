Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Gürsu'da hasta yaşlı bakım kursu devam ediyor

        Gürsu Belediyesi tarafından yaşlılara özel bakım eğitimi içeren kurs devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Gürsu'da hasta yaşlı bakım kursu devam ediyor

        Gürsu Belediyesi tarafından yaşlılara özel bakım eğitimi içeren kurs devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürsu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Gürsu Halk Eğitim Müdürlüğü ortak çalışması sonucunda başlatılan kurs 10 hafta boyunca Gürsu Kültür Merkezi'nde yürütülecek.

        Eğitmenliğini Merve Özdemir'in yaptığı kursa 14 kadın kursiyer katılım sağladı.


        Kursiyerler, kişisel bakım, öz bakım, psikolojik ve sosyal destek gibi birçok konuda ders alıyor.

        Katılımcılara program sonunda sertifika verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

