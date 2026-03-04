Gürsu'da hasta yaşlı bakım kursu devam ediyor
Gürsu Belediyesi tarafından yaşlılara özel bakım eğitimi içeren kurs devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürsu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Gürsu Halk Eğitim Müdürlüğü ortak çalışması sonucunda başlatılan kurs 10 hafta boyunca Gürsu Kültür Merkezi'nde yürütülecek.
Eğitmenliğini Merve Özdemir'in yaptığı kursa 14 kadın kursiyer katılım sağladı.
Kursiyerler, kişisel bakım, öz bakım, psikolojik ve sosyal destek gibi birçok konuda ders alıyor.
Katılımcılara program sonunda sertifika verilecek.
