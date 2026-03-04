Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Uludağ'da zirvenin tek kadın JAK personeli Eda astsubay zorlu görevlerde yer alıyor

        FATİH ÇAPKIN - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da faaliyet gösteren Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin tek kadın personeli Astsubay Üstçavuş Eda Bayram Tanç, zorlu doğa koşullarında hayat kurtarmak için görev yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Kış sezonunda yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Uludağ'da, asayiş ve huzuru sağlamak için JAK timleri de görev alıyor.

        Kaybolma, mahsur kalma ve yaralanma gibi olaylara kısa sürede müdahale etmek için 7/24 nöbet tutan JAK timinde yer alan Tanç, zorlu eğitimlerle göreve hazır bekliyor.

        Tanç, sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye düştüğü, sis ve tipi gibi olumsuz hava koşullarının yaşandığı 1800 rakımlı Uludağ Oteller Bölgesi'nde erkek meslektaşlarıyla hayat kurtarıyor.

        - "Eğitimlerimiz sürekli olarak tatbikatlarla destekleniyor"

        Astsubay Üstçavuş Eda Bayram Tanç, AA muhabirine, JAK timinin deprem, çığ, su baskını, toprak kayması gibi doğal afetlerin yanı sıra orman, dağ, kanyon, uçurum, mağara gibi yerlerde kazaya uğrayan, kaybolan ya da mahsur kalanlara yönelik arama kurtarma çalışmalarında görev aldığını söyledi.

        Zorlu görevlere hazırlanmak için yoğun eğitim sürecinden geçtiklerini belirten Tanç, "Her türlü doğal afette arama kurtarma, dağcılık ve yüksek irtifada arama kurtarma, ilk yardım, fiziksel dayanıklılık ve koordinasyon gibi alanlarda eğitim almaktayız. Bu eğitimler sürekli olarak tatbikatlarla desteklenmektedir. Acil durumlarda ilk yardım uygulama gibi görevler yürütmekteyiz." diye konuştu.


        Tanç, Uludağ'da yerli ve yabancı turistlerin güvenliği için görev aldıklarını anlatarak, kaybolan yerli ve yabancı turistleri arama, kayak ve snowboard kazalarına müdahale, zorlu hava koşullarında mahsur kalan kişiler ile teleferik arızalarında vatandaşların tahliyesini sağladıklarını bildirdi.

        JAK timinde görev almasının kendi tercihi olduğunu vurgulayan Tanç, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Zor şartlarda insanlara yardım etme fikri beni her zaman motive etti. Doğayla iç içe, fiziksel ve zihinsel olarak güçlü olmayı gerektiren bu görev mesleki anlamda kendimi geliştirmem için en doğru alanlardan biri oldu. Ayrıca, bir hayatı kurtarmanın verdiği değer ve anlam benim için çok önemli.


        Tek kadın personel olmak sorumluluğumu artırsa da aynı zamanda tim içinde bana ayrı motivasyon sağlıyor. Kadınların bu tür zor görevlerde başarılı olabileceğini göstermekten gurur duyuyorum. Hem teşkilat içinde hem de mesleğe girmek isteyen gençlere örnek olma fırsatı veriyor ve bu da görevime daha büyük anlam katmakta."

        - "Bu timin bir parçası olmak beni güçlendiriyor"

        Tanç, görev sırasında ağır ekipman, zorlu arazi ve hava şartlarıyla karşılaştıklarını ancak düzenli eğitim, disiplin ve ekip ruhuyla bu zorlukların üstesinden geldiklerini belirterek, "Kadın olarak bu görevlerde yer almak gücümüzün sadece fizikle sınırlı olmadığını, azim, dayanıklılık ve farklılıkla her şartta ayakta kalabileceğimizi gösteriyor." dedi.

        JAK timinde görev almanın kendisi için sorumluluk ve gurur kaynağı olduğunu dile getiren Tanç, "Zor durumdaki insanların hayatına dokunmak, onlara umut olmak ve kritik anlarda müdahale edebilmek çok özel bir his. Zor şartlar, yorgunluk ve riskler karşısında ayakta kalmamı sağlayan tek şey işin gerçek bir anlam taşımasıdır. Bu timin bir parçası olmak hem kişisel hem de mesleki olarak beni güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

