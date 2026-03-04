Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da "dur" ihtarına uymayan motosikletliye ve sahibine 285 bin lira ceza kesildi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne ve sahibine toplam 285 bin lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 10:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "dur" ihtarına uymayan motosikletliye ve sahibine 285 bin lira ceza kesildi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne ve sahibine toplam 285 bin lira para cezası kesildi.

        Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince Güzelyalı Mahallesi Dörtçelik Caddesi'nde yapılan trafik denetimleri sırasında "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü ekiplerce yakalandı.

        Sürücüye motosiklet sahibine ilgili kanunlara muhalefet suçlarından 285 bin lira para cezası kesildi, motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Yeni normal: 1 sene kurak, 1 sene aşırı yağış!
        Yeni normal: 1 sene kurak, 1 sene aşırı yağış!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı

        Benzer Haberler

        4 yaşındaki İbrahim, 'Kelebek hastalığı' nedeniyle kıyafet giyemiyor
        4 yaşındaki İbrahim, 'Kelebek hastalığı' nedeniyle kıyafet giyemiyor
        12 yıldır kaçıyordu, Bursa'da yakalandı
        12 yıldır kaçıyordu, Bursa'da yakalandı
        Bursa'da firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Bursa'da 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Bursa'da 'Dur' ihtarına uymayan motosikletliye 245 bin TL ceza
        Bursa'da 'Dur' ihtarına uymayan motosikletliye 245 bin TL ceza
        Babası kaputun üstünde oturup polise direndi… Yüksek sesle seyreden sürücün...
        Babası kaputun üstünde oturup polise direndi… Yüksek sesle seyreden sürücün...