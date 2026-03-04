Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da firari hükümlü yakalandı

        Bursa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

        Giriş: 04.03.2026 - 09:58
        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin (49) yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Yapılan araştırmalar sonucu yakalanmamak için 12 yıldır farklı adreste yaşayarak izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edilen hükümlünün kullandığı araç belirlendi.

        Kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde saklandığı belirlenen firari hükümlü, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

