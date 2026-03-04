Canlı
        Bursa Haberleri

        Bursa'da hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye para cezası uygulandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinlediği iddia edilen sürücüye para cezası uygulandı, aracı ise trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 06:46 Güncelleme:
        Bursa'da hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye para cezası uygulandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinlediği iddia edilen sürücüye para cezası uygulandı, aracı ise trafikten men edildi.


        İnegöl Devlet Hastanesi otopark alanında park halinde olan Murat Ayyer idaresindeki 16 BZM 114 plakalı otomobilden yüksek müzik sesi geldiğini fark eden hastane polisi durumu trafik polislerine bildirdi.

        Polis ekiplerince yapılan kontrollerin ardından "yüksek sesle müzik yayını yapmak", "uygunsuz cam filmi takmak" maddelerinden sürücüye 24 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Otomobilin çekilmesine engel olmak amacıyla aracın önünde bekleyen sürücünün babası, ekiplere "Kafana göre ceza yazamazsın." diyerek tepki gösterdi.

        30 gün süreyle trafikten menedilen otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

