Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        İnegöl'den kısa kısa

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin yoldan çıktığı kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 21:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'den kısa kısa

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin yoldan çıktığı kazada sürücü yaralandı.


        Ö.I. (24) yönetimindeki 16 F 3236 plakalı kamyonet, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.


        Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.





        - Evde çıkan yangın söndürüldü

        İlçeye bağlı Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


        Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.


        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.


        Binada hasara neden olma yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu

        Benzer Haberler

        Bursa'da iftar hazırlığı yangına neden oldu
        Bursa'da iftar hazırlığı yangına neden oldu
        Ocakta unutulan yemek yangına yol açtı
        Ocakta unutulan yemek yangına yol açtı
        Nilüfer'e Letonya Büyükelçisi'nden ziyaret
        Nilüfer'e Letonya Büyükelçisi'nden ziyaret
        Karacabey Belediyesi'nden öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi
        Karacabey Belediyesi'nden öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi
        Bursa Büyükşehir'in çağrısı Türkiye'ye yayılıyor Bursa Büyükşehir Belediyes...
        Bursa Büyükşehir'in çağrısı Türkiye'ye yayılıyor Bursa Büyükşehir Belediyes...
        Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği sürdürülebilirlik raporunu açıkl...
        Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği sürdürülebilirlik raporunu açıkl...