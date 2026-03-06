İnegöl'den kısa kısa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin yoldan çıktığı kazada sürücü yaralandı.





Ö.I. (24) yönetimindeki 16 F 3236 plakalı kamyonet, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.





Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.











- Evde çıkan yangın söndürüldü



İlçeye bağlı Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.





Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.





Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.





Binada hasara neden olma yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

