Bursa'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.



Gümüştepe Mahallesi Pınar Sokak'ta, henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik direğine tırmanan Faruk Ç. akıma kapıldı.



Direkte hareketsiz kalan Faruk Ç'yi gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Faruk Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.





Öte yandan Faruk Ç'nin çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

