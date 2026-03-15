Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak yeni bir seri başlatmak istiyor.
STAT: Eryaman
HAKEM: Yasin Kol
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Koita, Franco, Göktan, Metehan, Niang
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, Oh
Ligde oynadığı 25 karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.
Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Ankara temsilcisi, topladığı 25 puanla 12. basamakta kendine yer buldu.
Beşiktaş, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakada Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmuştu.
2 İSİM SINIRDA
Beşiktaş'ta iki oyuncu, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde kart ceza sınırında yer alıyor.
Siyah-beyazlı takımda Salih Uçan, Ankara deplasmanında kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı olacak.
Ayrıca sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da kart ceza sınırında yer alıyor.