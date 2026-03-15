Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda kanatlı hayvan telef oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında çok sayıda kanatlı hayvan telef oldu.



İlçeye bağlı kırsal Süpürtü Mahallesi'nde Raşit Paşa'ya ait küçükbaş ve kanatlı hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 250 tavuk, 150 civciv ve 180 kaz telef oldu.



Çiftlikte hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

