Bursa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Ç.K. yönetimindeki 16 BVV 492 plakalı otomobil, Balıkesir-Bursa kara yolunun Kosova rampası mevkisinde refüje devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki yolcular S.Ü, A.Ü, S.Ü. ve K.Ü. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan S.Ü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

