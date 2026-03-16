        Bursa ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 21:35 Güncelleme:
        Bursa'da tarihi Ulu Cami'de ve kentteki diğer camilerde toplanan vatandaşlar, Kadir Gecesi'nde teravih namazı kıldı.

        Binlerce kişinin yoğunluk oluşturduğu Ulu Cami'de teravih namazı kılındı.

        Vatandaşlar namazın ardından yapılan dualara eşlik etti.

        - Eskişehir

        Eskişehir'de Kadir Gecesi dolayısıyla Reşadiye Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

        İftardan sonra camiye gelen vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını eda etti.

        Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi.

        Cami çıkışında vatandaşlara Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ikramda bulunuldu.

        - Bilecik

        Bilecik'te, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar kentteki camilere akın etti.

        İl Müftüsü Ahmet Dilek, Kayı Boyu Camisi'ne gelen vatandaşlara vaaz verdi.

        Bu gecenin, insanlığa rahmet olarak gönderilen son ilahi mesaj olan Kur'an-ı Kerim'in, Hazreti Muhammed'e indirilmeye başlandığı müstesna bir gece olduğunu belirten Dilek, "Kur'an-ı Kerim, insanlığa hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayırmayı öğreten ilahi bir rehberdir. İnsan onurunu yücelten, adaleti ve merhameti esas alan, bireysel ve toplumsal hayatımıza istikamet kazandıran en doğru ve en güvenilir kılavuzdur." ifadelerini kullandı.

        Camiyi dolduran vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Namazın ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Camiden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Balıkesir

        Kadir Gecesi dolayısıyla Balıkesir'de vatandaşlar camileri doldurdu.

        Kent merkezindeki tarihi Zağnos Paşa Camisi başta olmak üzere şehir genelindeki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

        Program kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.

        Camilerde kılınan namazların ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        Sındırgı ilçesindeki Hz. Ebubekir Camisi'ne gelen vatandaşlar da yatsı ve teravih namazlarını kılarak dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

