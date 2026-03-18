Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Giriş: 18.03.2026 - 18:13 Güncelleme:
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Hakkı Demiralay, Adem Türkmen
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Corre, Mestre, Emir Kaan Öztürk, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk)
Fenerbahçe Medicana: Barthemely, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Halit Kurtuluş, A. Lagumdzija, Marttilla (Kaan Gürbüz, M. Lagumdzija, Burutay Subaşı, Ngapeth, Caner Dengin, Galvez)
Setler: 18-25, 25-17, 25-21, 25-23
Süre: 104 dakika
BURSA
