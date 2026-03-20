        Bursa ve çevre illerde bayram namazı kılındı

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'daki camilerde Ramazan Bayramı namazı kılındı.

        Giriş: 20.03.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Bursa ve çevre illerde bayram namazı kılındı

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'daki camilerde Ramazan Bayramı namazı kılındı.

        Bursa'da cemaat, Ulu, Yeşil, Emir Sultan ve Murad Hüdavendigar camileri başta olmak üzere ibadethaneleri doldurdu.

        Ezan öncesi camilerin içinde ve açık alanlarında yerini alan cemaat önce vaaz dinledi.

        Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

        - Eskişehir

        Günyüzü ilçesinde Merkez Cami'ne gelen vatandaşlar namaz öncesi vaaz dinledi.

        Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de bayram namazını burada kılarak, vatandaşların bayramını tebrik etti.

        - Balıkesir

        Bayram namazı dolayısıyla çok sayıda kişi tarihi Zağnos Paşa Camisi'ni doldurdu.

        İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı bayram namazına, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir de katıldı.

        Namazın ardından bayramlaşan cami cemaatine, çıkışta ikramlarda bulunuldu.

        Sındırgı ilçesinde de bayram namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

        - Kütahya

        Kentin tarihi camileri Ulu, Karagöz Ahmet Paşa, Ali Paşa ve Takvacılar, bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlarla doldu.

        İl Müftüsü İrfan Açık, Ulu Cami'deki vaazında, bayram sevincinin birlik ve beraberlik içinde yaşandığını belirtti.

        Namazın ardından Kütahya Valisi Musa Işın ve kent protokolü, vatandaşlarla bayramlaştı.

        - Çanakkale

        İl merkezindeki Necippaşa, Şehitler ve Yalı camilerine gelen çok sayıda vatandaş, namaz kılıp birbirlerinin bayramını tebrik etti.

        Bayram namazlarını kılanlara çıkışta şeker, lokum ve çikolata ikramı yapıldı.

        Büyükler ise namaza gelen çocuklara bayram harçlığı verdi.

        - Bilecik

        Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayıboyu Camisi başta olmak üzere kent genelindeki ibadethanelere gelen vatandaşlar birlikte saf tuttu.

        İl Müftüsü Ahmet Dilek, namaz öncesinde vaaz verdi.

        Vaazın ardından bayram namazını kılan cemaat, dua etti.

        Bayram namazına, Vali Faik Oktay Sözer, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı da katıldı.

        - Yalova

        Yalovalılar da sabah erken saatlerde bayram namazı için camilere akın etti.

        Başta Merkez Cami olmak üzere diğer camilerde dışarıya taşan kalabalık, namaz ve duanın ardından bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        AB, enerji fiyatlarına karşı harekete geçiyor
        AB, enerji fiyatlarına karşı harekete geçiyor
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor
        AB enerji fiyat artışına karşı önlem almaya hazırlanıyor
        AB enerji fiyat artışına karşı önlem almaya hazırlanıyor
        Her yerde yağış var!
        Her yerde yağış var!
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Bursa'da faciadan dönüldü: Tır otomobili metrelerce sürükledi
        Bursa'da faciadan dönüldü: Tır otomobili metrelerce sürükledi
        Bursa'da feci kaza: Araç takla attı
        Bursa'da feci kaza: Araç takla attı
        Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü 93 bin kişiye iftar verdi
        Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü 93 bin kişiye iftar verdi
        Bursa'da bayram yoğunluğunu fırsat bilen 2 kadın 16 bin liralık ürün çaldı
        Bursa'da bayram yoğunluğunu fırsat bilen 2 kadın 16 bin liralık ürün çaldı
        Otomobil beton reklam panosuna çarptı: 1 ölü
        Otomobil beton reklam panosuna çarptı: 1 ölü