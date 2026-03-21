MEMLEKET SOFRASI - Nebidede çorbası

SERGEN SEZGİN - Osmanlı payitahtı Bursa mutfağının öne çıkan lezzetlerinden Nebidede çorbası, yöre halkı tarafından sevilerek tüketiliyor.



Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Bursa'nın yöresel lezzetlerinden Nebidede çorbasının yapımı anlatıldı.



Çorba adını, Yıldırım ilçesine bağlı Hamamlıkızık Mahallesi'nde Nebi Dede'nin başlattığı gelenekten alıyor.



Yörede hem kötü olaylardan korunmak hem de dileklerin gerçekleşmesi amacıyla yapılan çorba dağıtılması geleneği bugün de devam ediyor.



Her haneden getirilen malzemelerle büyük kazanlar kurularak pişirilen çorba, mahalle halkına ve gelen misafirlere ikram ediliyor.



Yörede evlerde ve bazı işletmelerde yapımı devam eden çorba, baharatların ve haşlanmış köy tavuğunun birleşimiyle damaklarda tat bırakıyor.



Nebidede çorbasının tarifini AA muhabirine anlatan Hamamlıkızık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Elif Başaran, yöre halkının yıllar önce kaza ve belalardan korunmak için ortak yaptığı çorbanın bugüne kadar geldiğini söyledi.



Çorbanın pişen yere bereket, içenlere şifa olduğunu belirten Başaran, "Yiyenlerin damağında güzel bir lezzet bırakır. Biz de bu çorbanın unutulmaması için yerli ve yabancı turistlere yapıyoruz." dedi.



Nebidede çorbası için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:



Malzemeler (4 kişilik)



500 gram köy tavuğu eti

2 litre köy tavuğu suyu

500 gram un

250 gram tereyağı

1 litre su

500 gram nohut

50 gram nane

Tuz

Yapılışı

