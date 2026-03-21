Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Nebidede çorbası

        SERGEN SEZGİN - Osmanlı payitahtı Bursa mutfağının öne çıkan lezzetlerinden Nebidede çorbası, yöre halkı tarafından sevilerek tüketiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 11:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Bursa'nın yöresel lezzetlerinden Nebidede çorbasının yapımı anlatıldı.

        Çorba adını, Yıldırım ilçesine bağlı Hamamlıkızık Mahallesi'nde Nebi Dede'nin başlattığı gelenekten alıyor.

        Yörede hem kötü olaylardan korunmak hem de dileklerin gerçekleşmesi amacıyla yapılan çorba dağıtılması geleneği bugün de devam ediyor.

        Her haneden getirilen malzemelerle büyük kazanlar kurularak pişirilen çorba, mahalle halkına ve gelen misafirlere ikram ediliyor.

        Yörede evlerde ve bazı işletmelerde yapımı devam eden çorba, baharatların ve haşlanmış köy tavuğunun birleşimiyle damaklarda tat bırakıyor.

        Nebidede çorbasının tarifini AA muhabirine anlatan Hamamlıkızık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Elif Başaran, yöre halkının yıllar önce kaza ve belalardan korunmak için ortak yaptığı çorbanın bugüne kadar geldiğini söyledi.

        Çorbanın pişen yere bereket, içenlere şifa olduğunu belirten Başaran, "Yiyenlerin damağında güzel bir lezzet bırakır. Biz de bu çorbanın unutulmaması için yerli ve yabancı turistlere yapıyoruz." dedi.

        Nebidede çorbası için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

        Malzemeler (4 kişilik)

        • 500 gram köy tavuğu eti
        • 2 litre köy tavuğu suyu
        • 500 gram un
        • 250 gram tereyağı
        • 1 litre su
        • 500 gram nohut
        • 50 gram nane
        • Tuz

        Yapılışı

        1. Un, su ve tuz kullanılarak hamur hazırlanır.
        2. Hamur oklavayla erişte yufkası kadar açıldıktan sonra parmak kalınlığında kesilir.
        3. Şerit halindeki parçalar bıçakla dikdörtgen şeklinde tekrar kesilir.
        4. Tavuk ve nohut haşlanır.
        5. Haşlanan tavuklar parçalanır.
        6. 125 gram tereyağı tencerede eritilip üzerine su ve tavuk suyu eklenir.
        7. Su kaynayınca ilk olarak kesme hamurlar sonrasında tavuk parçaları, nohut ve tuz ilave edilir.
        8. Yaklaşık 15-20 dakika kaynadıktan sonra çorba ocaktan alınır.
        9. 125 gram daha tereyağı eritilip içine nane eklenir ve kaynayan çorbanın üstüne dökülür.
        10. Sıcak olarak servis edilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Savaşın kalıcı olarak sonra ermesini istiyoruz
        Benzer Haberler

