Bursa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde restoranda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.



M.K. (22) ile K.G. (21), Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde bir restoranda hesap ödedikleri sırada henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 şahısla tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler biri yanındaki bıçakla M.K'yi karnından, K.G'yi ise sırt ve bacağından yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

