Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyleyen şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir camide, yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyleyen ve bu anları sosyal medyada paylaşan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 18:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyleyen şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir camide, yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyleyen ve bu anları sosyal medyada paylaşan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yarı çıplak şekilde camide küfürlü şarkı söyleyip bunu sosyal medya platformunda paylaşan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmada, sosyal medya hesabının E.Y'ye (18) ait olduğu tespit edildi.

        Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatla İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Y'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor
        Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor
        Saldırıya uğradığı mezarlıkta toprağa verildi!
        Saldırıya uğradığı mezarlıkta toprağa verildi!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Her zaman istiyordum"
        "Her zaman istiyordum"

        Benzer Haberler

        Bursa'daki feci kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
        Bursa'daki feci kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
        Yeğenini bıçaklayıp öldürdü, araya giren kardeşi ile damadını ağır yaraladı
        Yeğenini bıçaklayıp öldürdü, araya giren kardeşi ile damadını ağır yaraladı
        Bursa'da cami içerisinde çekilen tepki çeken video sonrası şüpheli tutuklan...
        Bursa'da cami içerisinde çekilen tepki çeken video sonrası şüpheli tutuklan...
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da partisinin bayramlaşma programınd...
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da partisinin bayramlaşma programınd...
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Terörsüz Türkiye hedefi milli bir zorunlu...
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Terörsüz Türkiye hedefi milli bir zorunlu...
        Camide yarı çıplak halde video çekip, sanal medyada paylaşan şüpheli yakala...
        Camide yarı çıplak halde video çekip, sanal medyada paylaşan şüpheli yakala...