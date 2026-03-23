Bursa'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Karapınar Mahallesi'nde Hamdullah Y. (36) ile M.T. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, Hamdullah Y'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan zanlı M.T'nin Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.