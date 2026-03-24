        Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de fidanlar toprakla buluşturuldu

        Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Bursa'daki etkinlik, 2024 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi'nde yanan orman arazisinde gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında üniversite içerisindeki arazide 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Vali Erol Ayyıldız, fidan dikim töreninde, Bursa'nın yeşiliyle anıldığını belirtti.

        Kentin yaklaşık yüzde 45'inin orman arazisiyle kaplı olduğunu vurgulayan Ayyıldız, şöyle konuştu:

        "Her ne kadar yüzde 45'i ormanla kaplı olsa da yeşille buluşması yüzde 100'e yakındır. Bu anlamda Bursa'nın yeşille anılması, yeşille kucaklaşması da ağaca, ormana, tabiata sevgisinden gelmektedir. 2003-2025 yılları arasında ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 42,3 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur. 2026 yılı sonuna kadar da 1,6 milyon fidanın dikilmesi planlanmaktadır."

        Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan da Bursa'da her yıl yaklaşık 2 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz saha 2024 yılında yanan yaklaşık 80 hektarlık alan. Buraya yaklaşık 90 bin fidan diktik. Bugün de son fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bugün bu sahada toplam 5 bin, Bursa genelinde de 18 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından Ayyıldız ve protokol üyeleri, öğrencilerle fidan dikti.

        - Çanakkale

        Kentte Çanakkale-İzmir Yolu'nun Güzelyalı mevkisinde fidan dikim töreni yapıldı.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, törende, ormanların kaybının günümüzdeki en önemli sebebinin yangınlar olduğuna değindi.

        Güzelyalı'daki alanın geçen yıl meydana gelen yangınlardan etkilendiğini anımsatan Toraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Orman yangınları aslında bir kader değil. Çünkü çıkan orman yangınlarının çıkış sebebine baktığımızda yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim orman yangınlarını söndürmek için harcadığımız emeğin, çabanın, gayretin daha fazlasını yangınların çıkmaması için harcamamız gerekiyor. Çünkü bu yangınlara sebep olan bizleriz."

        Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de kentte 12 ayrı lokasyonda 160 dönümlük alanda 24 bin fidanın toprakla buluşturularak geleceğe umut olacağını vurgulayarak, Güzelyalı mevkisindeki 30 dönümlük alanda ise 5 bin fidanın dikileceğini aktardı.

        Konuşmaların ardından Toraman, beraberindeki diğer ilgililer ve öğrencilerle fidan dikti.

        - Balıkesir

        Altıeylül ilçesinde, fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        İlçeye bağlı Gökçeören Mahallesi'nde 1 Temmuz 2025'te çıkan yangında zarar gören sahada gerçekleştirilen etkinliğe, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Ustaoğlu, etkinlikte öğrencilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi ve çeşitli hediyeler verdi.

        Program kapsamında, baharın gelişini simgeleyen Nevruz etkinlikleri çerçevesinde ateş yakıldı ve demir dövüldü.

        Etkinlik, katılımcıların fidanları toprakla buluşturmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

