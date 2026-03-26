Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Ev tekstili firması ürünlerini e-ihracatla 70'ten fazla ülkede tüketiciye ulaştırıyor

        CEM ŞAN - Bursa'da 25 yıldır ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren ve 70'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren firma, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 11:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'ndeki fabrikada üretim yapan firma, büyümesini sürdürerek Türk tekstilini daha fazla ülkede temsil etmeyi hedefliyor.

        "İşletmeden tüketiciye ticaret modeli" ile faaliyet yürüten firma, e-ihracatla ürünlerini 70'ten fazla ülkede son tüketiciyle buluşturuyor.

        Firmanın sahibi Refik Ceylan, AA muhabirine, Bursa'nın tekstil sektöründe çok önemli bir şehir olduğunu, 25 yıldır ev tekstili sektöründe katma değerli üretim yaparak dünyaya açıldıklarını söyledi.

        Üretimin büyük bir bölümünü ihraç ettiklerini vurgulayan Ceylan, "İhracat bizim için olmazsa olmazımız. Eskiden sadece B2B (işletmeler arasında gerçekleştirilen ticaret) üzerine toptan olarak ihracat yapıyorduk. Orta Doğu, Türk cumhuriyetleri, Rusya, Balkanlar, Avrupa ve Amerika'ya ihracat yapıyoruz." dedi.

        Ceylan, dijitalleşme, teknoloji ve lojistiğin gelişmesiyle e-ihracatın da hızlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İhracatımızı daha çok B2C yani 'işletmeden tüketiciye ticaret modeli' denilen üretimden son tüketiciye yapıyoruz. Bugün Avrupa ve Amerika'da son tüketiciye ulaşıyoruz ve e-ihracata daha fazla yoğunlaşıyoruz. Klasik ihracatımız yine devam ediyor. Orta Doğu'da halen müşterilerimiz var. Bizim markamızı kendi iş yerlerinde satmaya devam ediyorlar. Şu anda e-ihracat kanalında büyümemizi sürdürüyoruz."

        - "Bir Türk markasının bu şekilde tercih edilmesi bizi heyecanlandırıyor"

        Ceylan, yapay zekanın gelişimiyle internet satış kanallarında büyük değişimler yaşandığını ve firma olarak buna kısa sürede adapte olduklarını aktardı.

        Avrupa veya ABD'deki siparişi uçak kargosuyla direkt müşteriye gönderip bir hafta içinde müşterinin evine teslim edebilecek kadar hızlı ve dinamik üretim sistemlerinin olduğunu anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

        "Sadece ölçeğe dayalı üretim yapmıyoruz. Daha çok son tüketicinin isteğine odaklanıyoruz. Burada yazılım ve teknoloji çok çok önemli. Bugün aynı anda dünyanın her tarafında ürünlerimizin satışını teknoloji sayesinde sağlıyoruz. E-ihracat ve e-ticaret Türkiye'de inanılmaz büyüyor ve daha da büyüyecek. Gidecek çok yolumuz var. Eskiden 40'tan fazla ülkeye B2B ihracatı yaparken şu anda teknolojinin katkısıyla bugün 70'ten fazla ülkede ürünlerimizi direkt müşteriye ulaştırabiliyoruz. Globalde bir Türk markasının bu şekilde tercih edilmesi ve aranması bizi inanılmaz heyecanlandırıyor. Bu da ne kadar doğru yolda olduğumuzu ifade ediyor."

        Katma değerli üretim yaptıklarına değinen Ceylan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Avrupa'daki depomuzda Fransa, İspanya ve Polonya başta olmak üzere Avrupa'nın tamamına hizmet verdiğimiz gibi Amerika'daki şirketimize, depolarımıza da ürünlerimizi gönderiyoruz ve o bölgede satışımızı yapıyoruz. Markalı ürünlerimizi sadece Türkiye'de değil yurt dışında da üreterek onları da yine yurt dışına satıyoruz. Yurt dışında üretip yurt dışından satıyoruz ve ülkemize döviz kazandırıyoruz. Bu çok değerli. Bizim bir hayalimiz var, bu topraklardan bir dünya markası çıkartmak. Buna inanıyoruz çünkü bu heyecanı ve enerjiyi taşıyoruz. Önemli olan tasarım ve katma değer üretebilmek. Biz daha çok buraya odaklanıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
