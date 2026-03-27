Bursa'da alkollü araç kullanan sürücüye 50 bin lira ceza

Bursa'nın İznik ilçesinde, alkollü araç kullanırken kaza yapan sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.



G.A. idaresindeki 77 AL 482 plakalı pikap, Boyalıca-Karamürsel kara yolu Bayındır Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen ekipler, sürücü G.A'nın alkollü olduğu belirledi.



Sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.



