        Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Bursa'da başladı

        Türkiye Dağcılık Federasyonunca bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Bursa'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Muş ve Nevşehir'in ardından 3'üncüsü Bursa'da düzenlenen organizasyona farklı illerden 96 para sporcu katıldı.

        Gürsu Belediyesinin ev sahipliğinde Gürsu Sporcu Fabrikası'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, yaptığı açıklamada, para tırmanışın, gücün, azmin ve inancın en saf halini yansıttığını söyledi.

        Her geçen gün sporcu sayısının arttığını belirten Şenkaynağı, şöyle konuştu:

        "Federasyon olarak bu branşta gereken özellik, gereken pozitif ayrımcılığı yapacağımıza söz veriyoruz. Bu branşın genç nesil için yönetim olarak sporcunun, antrenörün ve kulüplerin arkasında olacağımızı taahhüt ediyoruz. Bu geniş katılımla bu organizasyonu yapmak bizlere hem keyif hem de geleceğe bakışımıza umut veriyor."

        Şenkaynağı, uluslararası arenada başarı sergilemeyi hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

        "Uluslararası arenada bu sporu, bu branşı ileriye taşıyalım. Biz burada sadece organizasyonu görüyoruz. Ama arka planında gerçekten çok büyük emek var. Bu emekler yadsınamaz. Başta belediye başkanımıza, kamu kuruluşlarımıza, burada yereldeki ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımıza keyifli, kazasız, belasız, centilmence bir yarış geçirmelerini diliyorum."

        Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şampiyonanın gerçekleştirildiği spor kompleksinden Türkiye'de sadece 5 tane olduğunu söyledi.

        Organizasyona katılan sporcuları tebrik eden Işık, "Öncelikle sizler kendiniz inandınız, kendi ruhunuzdaki engelleri kaldırdınız. Sizler gibi olan binlerce kardeşinize örnek oldunuz. Bugün burada hepiniz benim gönlümde şampiyonsunuz." ifadelerini kullandı.

        Şampiyonaya Bitlis'ten katılan Seyit Kerim Argun ise burada elde edeceği başarıyla milli takıma seçilmek istediğini kaydetti.

        Sporculardan Rüzgar Akbaba da tırmanışlardan keyif aldığını belirterek, "İlk tırmanış fena değildi. İkincisi inşallah daha iyi olacak. Devam etmek istiyorum, keyifliydi. Hedefim milli sporcu olmak." dedi.

        Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, yarın düzenlenecek kupa ve madalya töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

